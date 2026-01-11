İstanbul’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? İstanbul kar tatili için gözler Valilik’te!

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran soğuk hava, kar yağışı ve buzlanma riski, "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Kent genelinde özellikle yüksek kesimler, kuzey ilçeler ve kırsala yakın bölgelerde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler İstanbul Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve çevresi için yaptığı kar yağışı, soğuk hava ve don uyarılarının ardından, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski arttı. Özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Silivri, Beykoz ve Şile gibi ilçelerde yol durumu yakından takip ediliyor. İstanbul Valiliği, kar yağışının etkisi ve ulaşım koşullarını ilgili birimler aracılığıyla anlık olarak izliyor.

Peki, 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil mi?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, "İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle; Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

