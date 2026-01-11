GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Kırşehir’de yarın okullar tatil mi, son durum ne? Kırşehir kar tatili için gözler Valilik’te!

Kırşehir’de yarın okullar tatil mi, son durum ne? Kırşehir kar tatili için gözler Valilik’te!

Kırşehir'de akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riski, "Kırşehir'de yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. İl genelinde özellikle yüksek kesimler, çevre ilçeler ve kırsal bölgelerde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Kırşehir Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kırşehir ve çevresi için yaptığı kar yağışı, soğuk hava ve don uyarılarının ardından, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski arttı. Özellikle Akpınar, Mucur, Çiçekdağı, Boztepe ve Kaman ilçelerinde yol durumu yakından takip ediliyor. Kırşehir Valiliği, kar yağışının etkisi ve ulaşım koşullarını ilgili birimler aracılığıyla anlık olarak izliyor.

Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Kırşehir'de okullar tatil mi?

KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Kırşehir Valiliği tarafından il genelini kapsayan resmi bir okul tatili kararı bulunmamaktadır.

Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve ulaşımda risk oluşması halinde alınacak olası tatil kararı, Kırşehir Valiliği tarafından resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.
Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi

