Kocaeli’de yarın okullar tatil mi, son durum ne? Kocaeli kar tatili için gözler Valilik’te!

Kocaeli'de akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran soğuk hava, kar yağışı ve buzlanma riski, "Kocaeli'de yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. İl genelinde özellikle yüksek kesimler, çevre ilçeler ve kırsal bölgelerde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Kocaeli Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kocaeli ve çevresi için yaptığı kar yağışı, soğuk hava ve don uyarılarının ardından, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski arttı. Özellikle Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez ve Kandıra gibi ilçelerde yol durumu yakından takip ediliyor. Kocaeli Valiliği, kar yağışının etkisi ve ulaşım koşullarını ilgili birimler aracılığıyla anlık olarak izliyor.

Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Kocaeli'de okullar tatil mi?

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Kocaeli Valiliği tarafından il genelini kapsayan resmi bir okul tatili kararı bulunmamaktadır.

Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve ulaşımda risk oluşması halinde alınacak olası tatil kararı, Kocaeli Valiliği tarafından resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.

Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

