Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten yeni açıklama: “İftiraları not ediyorum’’

Güllü’nün oğlu Tuğberk, kendi kişisel hesabından yine dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ünlü isim, kendisine atılan iftiraları ve hakaretleri not etmekle uğraştığını söyledi.

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Güllü'nün oğlu Tuğberk, yaptığı yeni paylaşımla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Kendisine tepki gösterenden çok destek aldığını dile getiren Tuğberk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine küfredildiği ve iftiralar atıldığını dile getirdi.

"İFTİRALARI NOT EDİYORUM"

Sosyal medyada video çeken Tuğberk, "Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor.

KUZENLERİNE SESLENDİ

Şunu söylemek için çekiyorum videoyu. Aranızda o kadar güzel insanlar var ki. Böyle vicdanını kaybetmemiş. Karşısındakinin acısını az çok tahmin edebilen.

Buradan kuzenlerime de sesleniyorum, ebeveynlerinizin bulaştığı işlere bulaşmayın. Biz yarın yüz yüze bakacağız, siz bu işlere bulaşmayın abiciğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi