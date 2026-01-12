Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan’ın, hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken 50 yaşındaki oyuncu için acil karaciğer nakli gerektiği belirtildi.

Ekranların unutulmaz yapımlarından Geniş Aile dizisiyle şöhreti yakalayan Ufuk Özkan'ın, geçen ay Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve ünlü oyuncunun hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

Sağlık durumu iyi olduğu söylenen 50 yaşındaki Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu açıklamıştı.

YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşadığı karaciğer rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Ufuk Özkan'ın yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

50 yaşındaki Özkan için en kısa sürede karaciğer nakli yapılması gerektiği belirtildi.

SÜREÇ BOYUNCA KİLO VERMİŞTİ

Daha önce uzun bir tedavi süreci geçiren Özkan, ciddi kilo kaybı yaşamıştı.

Yaşadığı bu zorlu süreçlerin ardından Özkan'ın psikolojik olarak yıprandığı öne sürülmüştü.

KARDEŞİ UMUT ÖZKAN, DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Ufuk Özkan'ın kardeşi olan oyuncu Umut Özkan, kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Özkan açıklamasında şunları söyledi:

Kamuoyunun bilgisine; kıymetli ağabeyim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ağabeyim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek olan ağabeyimin süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir; dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür eder, bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz.

