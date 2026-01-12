Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alınan ve "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan tutuklanan 'Aktrol' Furkan Bölükbaşı hakkında tahliye kararı verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
