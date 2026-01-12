Konya’daki bu bölgeye 25 santimetre kar yağdı

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 25 santimetreye ulaşan kar örtüsü, mahalleyi beyaza bürüdü.
GÜNLÜK YAŞAM OLUMSUZ ETKİLENDİ
Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle mahalle içi yollar ve ara sokaklar karla kaplandı. Vatandaşlar yürümekte zorlanırken, bazı bölgelerde araçlar kar altında kaldı.
VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer, buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olmasını, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmamasını istedi. Kar yağışının aralıklarla devam edebileceği bildirildi.
(Meltem Aslan)