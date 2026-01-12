GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,17
EURO
50,32
STERLİN
58,19
GRAM
6.464,44
ÇEYREK
10.626,12
YARIM ALTIN
21.148,56
CUMHURİYET ALTINI
42.163,79
KONYA Haberleri

Konya’daki bu bölgeye 25 santimetre kar yağdı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki bu bölgeye 25 santimetre kar yağdı

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 25 santimetreye ulaşan kar örtüsü, mahalleyi beyaza bürüdü.

GÜNLÜK YAŞAM OLUMSUZ ETKİLENDİ

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle mahalle içi yollar ve ara sokaklar karla kaplandı. Vatandaşlar yürümekte zorlanırken, bazı bölgelerde araçlar kar altında kaldı.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olmasını, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmamasını istedi. Kar yağışının aralıklarla devam edebileceği bildirildi.

(Meltem Aslan)

Gözden Kaçmasın
Konya’da bugün vefat edenler 12 Ocak 2026 Pazartesi
Konya’da bugün vefat edenler 12 Ocak 2026 Pazartesi Haberi görüntüle

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • H
    Hasan
    26 dakika önce

    Yarabbi müslümanları susuzlukla açlıkla imtihan etme imkanı icimizdekibeyisizler için bizi helak etme

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER