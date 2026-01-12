GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da eşini eczanede defalarca bıçaklamıştı: Mahkemeden karar çıktı!

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da dehşet anları! Eşini eczanede defalarca bıçakladı 

İddialara göre sinir hastalığı nedeniyle tedavi gören Ecir A. birlikte gittikleri eczanede eşi Keziban A'yı defalarca bıçakladı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, 28 Ağustos Çarşamba günü Konya'nın Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesinde yaşandı. 

4 çocuk annesi Keziban A.  iddialara göre sinir hastalığı nedeniyle tedavi gören eşi Ecir A. ile birlikte eczaneye girdi. 

Bir anda saldırıya geçti! 

Olacaktan habersiz bankoya gelen Kezban A. bir anda eşinin saldırısına uğradı.

Herkesin gözü önünde defalarca bıçaklanan talihsiz kadın ağır yaralandı. 

Eczanede dehşet anları! 

Yaşananlar karşısında herkes büyük şok yaşadı.

Eczanedekilerin müdahalesi sonrası Ecir A., eşini bırakıp dışarı çıktı. 

Ambulansla hastaneye kaldırılan Keziban A.'nın karın bölgesi ve kolunda bıçak yaraları tespit edildi.

Bir süre tedavi gören Keziban A'nın taburcu olduğu öğrenildi. 

Yaşadıklarını anlattı!

Keziban A'nın ifadesinde, olaydan bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdığını, ortada hiçbir şey yokken eşinin kavga çıkardığını, eşi ile birlikte ilaç almaya gittiklerinde bir acı hissettiğini, arkasına döndüğünde ise eşinin kendisini bıçakladığını gördüğünü söylediği öğrenildi.

Mahkemeden Karar Çıktı: 16 Yıl 8 Ay Hapis!

Tutuklanan Ecir A. hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan dava sonuçlandı. Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; 

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıkan Ecir A. için mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, sanığı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle bu ceza 20 yıla indirildi. Son olarak sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 16 yıl 8 aya düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

