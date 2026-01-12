GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Kardeşinin kimliğiyle yıllarca kaçtı! FETÖ firarisi Konya’da yakalandı

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Kardeşinin kimliğiyle yıllarca kaçtı! FETÖ firarisi Konya’da yakalandı

Konya'da, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” (FETÖ) suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 9 yıldır firari olan A.U.A., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOGARDA İZİNE ULAŞILDI

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesince 2017 yılından bu yana aranan A.U.A.'nın izini sürdü. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne annesini yolcu etmeye geldiği belirlendi. Ancak ekipler bölgeye ulaşmadan önce şüphelinin otogardan ayrıldığı tespit edildi.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE GBT'DEN GEÇTİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, A.U.A.'nın 6 Ocak akşamı yanında bir kadınla tekrar otogara geldiğini belirledi. Burada yapılan GBT kontrolünde şüphelinin kardeşi M.A.'nın kimliğini kullandığı, kardeşinin aranmasının bulunmaması nedeniyle serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Yapılan detaylı incelemede, gerçek kardeş M.A.'nın o saatlerde şehrin başka bir noktasında olduğu tespit edilerek kimlik sahteciliği kesinleşti.

SİLLE'DE SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Şüphelinin kardeşinin bilgileriyle bir otelde kaldığı, ardından erken ayrıldığı belirlendi. Yanındaki kadının Antalya'ya gitmek üzere taksiyle otogara gelmesi üzerine takibi derinleştiren ekipler, şüphelinin Sille Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Ev çevresinde yapılan kontrollerde şüphelinin kullandığı araç da belirlendi.

EV SAHİBİNE DE ADLİ İŞLEM

Ev sahibinin de FETÖ üyeliğinden kaydı olduğunun anlaşılması üzerine savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. Baskında A.U.A. yakalanırken, üzerinde ve evde yapılan aramalarda kardeşine ait kimlik ve kişisel bilgileri içeren dokümanlar ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca şüpheliye yer temin eden 1 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

(Ali Asım Erdem)

