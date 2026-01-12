Hüyük’te hayırseverler taziye aracı yaptırdı

Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Kıreli Mahallesi’nde, hayırsever vatandaşların desteğiyle temin edilen taziye aracı mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.
Kıreli Mahallesi'ne kazandırılan taziye aracıyla birlikte, cenazelerin ardından gerçekleştirilen hatim devirleri ve taziye kabul işlemleri artık daha düzenli ve konforlu bir ortamda yapılabilecek.
Kıreli Mahallesi Muhtarı Mustafa Mermer, taziye aracının mahalleye kazandırılmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, "Bundan böyle cenazelerin hatim ve taziye programları bu araçta yapılacak. Destek olan tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Araçta; özel yapım tente ve koltuklar, tezgah, el yıkama lavabosu, mutfak ve malzeme dolapları, iç-dış aydınlatma sistemi, temiz ve atık su tankları, hidrofor motoru, elektrik ve su donanımları yer alıyor. İsteğe bağlı olarak split klima, ses sistemi ve jeneratör de kullanılabiliyor.
Taziye aracının hizmete alınması programına Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, ilçe protokolü, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
