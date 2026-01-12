Konya’da bugün vefat edenler 12 Ocak 2026 Pazartesi

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
MEVLÜT SARICAN
|
GÖYNEM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
ABDULBAKİ BALCI
|
HASANKALE
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
YUNUS SİRKECİ
|
TOMARZA
|
HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI
|
DURİYE GÜNEY
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ADİL YÜKNÜ
|
KONYA
|
KARAKEMAL MEZARLIĞI
|
FAHRUNNİSA AYDINLI
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
FETTAH SARI
|
BALKI
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
AHMET HOYRAZPINAR
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
BEKİR KÜÇÜKAZMAN
|
GÖDENE
|
GÖDENE (Köy İçi) YUKARI MEZARLIĞI 1
|
BEBEK EL ASSAF
|
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
ALİ ARSLAN
|
İNCESU
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MEHMET ALPMALA
|
KONYA
|
KARAKEMAL MEZARLIĞI
|
SÜLEYMAN ŞAKAYIK
|
KONYA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MUSTAFA EŞREFOĞLU
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
AHMET TETİK
|
TÖMEK
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HASAN TETİK
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
EŞE EFEOĞLU
|
KUYULUSEBİL
|
YAZIR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi