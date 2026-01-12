GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 12 Ocak 2026 Pazartesi

Konya’da bugün vefat edenler 12 Ocak 2026 Pazartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 12 Ocak 2026 Pazartesi günü vefat eden 17 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

MEVLÜT SARICAN

GÖYNEM
01-06-1940

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ABDULBAKİ BALCI

HASANKALE
25-06-1942

ALİYENLER MEZARLIĞI

YUNUS SİRKECİ

TOMARZA
12-04-1954

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

DURİYE GÜNEY

KONYA
21-12-1941

ÜÇLER MEZARLIĞI

ADİL YÜKNÜ

KONYA
29-08-1953

KARAKEMAL MEZARLIĞI

FAHRUNNİSA AYDINLI

KONYA
09-04-1959

ÜÇLER MEZARLIĞI

FETTAH SARI

BALKI
08-07-1953

ELMACI MEZARLIĞI

AHMET HOYRAZPINAR

KONYA
01-06-1939

HOCACİHAN MEZARLIĞI

BEKİR KÜÇÜKAZMAN

GÖDENE
01-02-1953

GÖDENE (Köy İçi) YUKARI MEZARLIĞI 1

BEBEK EL ASSAF


11-01-2026

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

ALİ ARSLAN

İNCESU
15-12-1958

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET ALPMALA

KONYA
15-06-1954

KARAKEMAL MEZARLIĞI

SÜLEYMAN ŞAKAYIK

KONYA
20-01-1957

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUSTAFA EŞREFOĞLU

KONYA
13-08-1937

MUSALLA MEZARLIĞI

AHMET TETİK

TÖMEK
01-01-1949

MUSALLA MEZARLIĞI

HASAN TETİK

KONYA
13-06-1944

HOCACİHAN MEZARLIĞI

EŞE EFEOĞLU

KUYULUSEBİL
03-04-1950

YAZIR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

