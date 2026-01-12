Konyalı başkan hayatını kaybetti

Konya Elektrikçiler Odası'nın eski başkanlarından Adil Yüknü (73), akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yüknü'nün 2 yıldır Koah hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
Vefat haberi ailesi, yakın çevresi ve özellikle elektrikçi esnafı başta olmak üzere Konya genelinde derin üzüntüye neden oldu.
TOPRAĞA VERİLDİ
Merhum Adil Yüknü'nün cenazesi, 12 Ocak Pazartesi günü (bugün) Lalebahçe Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kara Kemal Mezarlığı'nda defnedildi.
Görev yaptığı süre boyunca Konya'da elektrikçi esnafının sorunlarının çözümü, mesleki hakların korunması ve sektörün gelişimi adına önemli çalışmalara imza atan Adil Yüknü, meslektaşları tarafından saygı ve takdirle anılıyordu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”