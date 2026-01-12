Karapınar’da 2 otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Hüsrev Altınbaşak Caddesi üzerinde gerçekleşti.
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Edinilen bilgilere göre, M.T. idaresindeki otomobile, Y.Ö.'nün kullandığı başka bir otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle M.T. ve araçta bulunan bir yolcu yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.
(Ali Asım Erdem)