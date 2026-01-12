GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,15
EURO
50,34
STERLİN
58,14
GRAM
6.440,27
ÇEYREK
10.586,42
YARIM ALTIN
21.069,40
CUMHURİYET ALTINI
42.005,95
YAŞAM Haberleri

SOBE Vakfı Online Eğitim Hizmetlerini Yurt İçi ve Yurt Dışında Sürdürüyor

Ali Asım Erdem
Muhabir
SOBE Vakfı Online Eğitim Hizmetlerini Yurt İçi ve Yurt Dışında Sürdürüyor
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı, otizmli bireylerin nitelikli eğitime erişimini artırmak amacıyla 2023 yılında başlattığı online eğitim hizmetlerini, yurt içi ve yurt dışından gelen talepler doğrultusunda sürdürüyor.

Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Hollanda, Lüksemburg ve Avusturya'da yürütülen online eğitim programları, bireysel gelişim ihtiyaçlarını esas alan bir model doğrultusunda uygulanıyor. Eğitim süreci, çocuğun gelişim düzeyinin belirlenmesine yönelik kapsamlı değerlendirmelerle başlıyor; bilişsel, iletişim, sosyal beceri ve günlük yaşam alanlarındaki gelişim düzeyleri analiz ediliyor.

"Eğitim materyalleri uzman eğitmenler tarafından bireye özel hazırlanıyor”

Elde edilen veriler doğrultusunda her birey için Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) hazırlanıyor ve aile ile koordinasyon içinde online eğitim modeline uyarlanarak uygulanıyor. Eğitim materyalleri, vakıf bünyesinde görev yapan uzman eğitmenler tarafından bireye özel olarak hazırlanıyor, çocuğun gelişimine paralel şekilde düzenli olarak güncelleniyor. Programların etkililiği ise ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla takip ediliyor.

"Çocukların eğitim süreçleri anlık olarak takip edilebiliyor”

SOBE Vakfı'ndan yapılan açıklamada, eğitim yaklaşımında ailenin sürece aktif katılımının temel bir unsur olduğu vurgulandı. Ailelerin, ev ortamında uygulamaları doğru ve sürdürülebilir biçimde devam ettirebilmeleri amacıyla eğitim videoları ve düzenli bilgilendirmelerle desteklendiği belirtildi. Aileler, SOBE Eğitim Platformu (SOBEP) üzerinden çocuklarının eğitim süreçlerini anlık olarak takip edebiliyor; uygulanan programlar, performans verileri ve ilerleme raporlarına şeffaf ve erişilebilir şekilde ulaşabiliyor.

"Online eğitim hizmetleri sayesinde coğrafi engeller ortadan kalktı”

İhtiyaç duyulması halinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin sürece dahil edildiği, ailenin gereksinimlerinin değerlendirilerek uygun müdahale planlarının oluşturulduğu ifade edildi. Eğitim sürecinin aile, eğitmen ve uzman ekipler arasında koordinasyonla yürütüldüğü; gerekli durumlarda çocuğun hekimi, yardımcı öğretmeni, ergoterapisti ile dil ve konuşma terapistiyle iş birliği yapılarak düzenli bilgi paylaşımı sağlandığı aktarıldı.

SOBE Vakfı yetkilileri, online eğitim hizmetleri sayesinde coğrafi engellerin ortadan kalktığını ve farklı ülkelerde yaşayan ailelerin de nitelikli eğitime erişim imkânına kavuştuğunu belirterek, programların önümüzdeki dönemde daha fazla aileye ulaşacak şekilde geliştirilmeye devam edeceğini ifade etti.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER