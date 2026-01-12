Konya’da samanlık alevlere teslim: Yüzlerce ton saman kül oldu!

Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan saman balyalarında çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Yangın, Çumra Şeker Fabrikası yakınlarında depolanan balyalarda, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.
İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.
Hasarın Boyutu Çok Büyük
Yangında, yüzlerce ton saman balyasının zarar gördüğü öğrenildi. Soğutma çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Cumali Özer)