KONYA Haberleri

Konya’da samanlık alevlere teslim: Yüzlerce ton saman kül oldu!

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan saman balyalarında çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Yangın, Çumra Şeker Fabrikası yakınlarında depolanan balyalarda, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.



İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.



Hasarın Boyutu Çok Büyük

Yangında, yüzlerce ton saman balyasının zarar gördüğü öğrenildi. Soğutma çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



(Cumali Özer)

