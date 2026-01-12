Konya’daki taksi şoföründen acı haber!

Konya'nın Ereğli ilçesinde dün gerçekleştirilen Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçimi sonrası yaşanan trafik kazasından acı haber geldi. Oy kullandıktan sonra kaza geçiren 65 yaşındaki taksi şoförü Mehmet Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Edinilen bilgilere göre, Ereğli'de uzun yıllardır ticari taksi şoförlüğü yapan Mehmet Kılıç, oy kullandıktan sonra Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kullandığı taksiyle seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yapılan incelemelerde Kılıç'ın direksiyon başında kalp krizi geçirdiği, bu nedenle aracın kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptığı belirlendi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Kaza sırasında olay yerinden geçen bir doktorun Mehmet Kılıç'a ilk müdahaleyi yaptığı, kalp masajı uygulandığı öğrenildi. Durumu ağır olan Kılıç, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Kılıç kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
