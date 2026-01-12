GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da trafik kazası: Çarpıp kaçan sürücü yakalandı!

Güncelleme Tarihi:

Konya’da trafik kazası: Çarpıp kaçan sürücü yakalandı!
Konya’nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hüsrev Altınbaşak Caddesi'nde meydana geldi.

Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 42 AUS 827 plakalı otomobile, Y.Ö.'nün kullandığı 48 AJB 356 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın ardından Y.Ö. olay yerinden kaçtı.

Kazada araç sürücüsü M.T. ile araçta yolcu olarak bulunan E.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların Durumu İyi

Kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü Y.Ö. polis ekipleri tarafından yakalanırken, hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

