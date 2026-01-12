Akşehirspor’da yaprak dökümü: 4 futbolcuyla daha yollar ayrıldı!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta yer alan Akşehirspor, hareketli günler geçiriyor. Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz günlerde teknik direktör Cenap Taner ile yollarını ayırırken; son olarak da 4 futbolcuyla yollarını ayırdı.
4 oyuncuyla yollar ayrıldı
Akşehirspor 4 oyuncusuyla yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada; "Oyuncularımızdan Serkan Bozkurt, Faruk Yaldıran, Mehmet Talha Terlemez ve Şükrü Salgut ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdikleri emekler için kendilerine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.
(Hasan Yıldırım)