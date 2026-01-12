Konyalı genç Antalya’daki kazada öldü: 26 yaşındaydı!
- Güncelleme Tarihi:
Antalya’da motosikleti ile refüjdeki bordür taşlarına çarpan Ramazan Harmankaya (26), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. Ramazan Harmankaya, 07 BOU 670 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Harmankaya, motosikletin refüjün bordür taşlarına çarpmasıyla yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi.
Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Harmankaya, kurtarılamadı. Harmankaya'nın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AİLESİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Ramazan Harmankaya'nın yakınları, cenazeyi teslim almak için sabah saatlerinde morga geldi. İşlemlerin ardından Harmankaya'nın cenazesi, ailesine teslim edildi. Bu sırada Harmankaya'nın bir yakını, dizlerini döverek yere çöktü. 2 kişinin yardımı ile yürüyen kadın, otomobile götürüldü.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”