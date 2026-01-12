GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Selçuklu’da eğitimde yapay zeka seferberliği! 160 öğretmen için başladı

Selçuklu Sanat Eğitim ve Teknoloji Atölye Programları (SETAP) kapsamında düzenlenen Yapay Zekâ Temalı Atölye çalışmaları başladı. Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Büyük Veri Koordinatörlüğü ve Selçuklu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirilen program çerçevesinde, Selçuklu ilçesinde görev yapan farklı branşlardan 160 öğretmene, Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi ev sahipliğinde "Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Okuryazarlığı” eğitimi veriliyor.




Prof. Dr. Halit Buluthan Çetintaş, Öğr. Gör. Dr. Mehmet Özkaya, Öğr. Gör. Oğuz Yılmaz tarafından ücretsiz olarak 09.30–13.30 saatleri arasında gerçekleştirilen eğitimler her öğretmenin yalnızca bir gün eğitime katılacağı şekilde düzenlendi. Gemini, ChatGPT, Copilot, Claude, Runway, ElevenLabs, Suno vb. yapay zekâlarla desteklenen uygulamalı atölyelerde; ders materyali geliştirme, kod yazma, ölçme-değerlendirme süreçleri, öğrenci verilerinin analizi ve yapay zekâ destekli eğitim araçlarının kullanımı ele alınıyor.




Eğitimde dijital dönüşümü desteklemek ve öğretmenlerin yapay zekâ araçlarını etkin biçimde kullanmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek atölyeler, 12- 15 Ocak tarihleri arasında Konya Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde devam edecek.


Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

