Bakan Fidan Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin toplantıya katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’de kalıcı barışın tesisi amacıyla yürütülen diplomatik girişimler kapsamında, barış planının ikinci aşamasına yönelik hazırlıkların ele alındığı çevrim içi toplantıya katıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, bugün gerçekleştirilen ve Gazze barış planının ikinci aşamasına odaklanılan kritik görüşmede Türkiye'yi temsil etti.
Miami toplantısının devamı niteliğinde
Söz konusu toplantının, aralık ayı sonunda ABD'nin Miami kentinde gerçekleştirilen ilk görüşmenin devamı niteliğinde olduğu bildirildi.
Çevrim içi toplantıya Türkiye'nin yanı sıra ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililer katılım sağladı.
