KONYA Haberleri

Konya'da kuruyan kaynak yeniden akmaya başladı! Büyük sevinç

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kuruyan kaynak yeniden akmaya başladı! Büyük sevinç

Konya için hayati öneme sahip yer üstü su kaynaklarından biri olan Altınapa Barajı son yağışlarla birlikte yükselmeye başladı. 

Yüzde 5'e kadar düştü!

Konya'nın önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Selçuklu ilçesi sınırlarındaki Altınapa Barajında su seviyesi yüzde 5'e kadar düşmüştü. Kısım ve Aralık aylarında dip seviyeyi gören Altınapa Ocak yağışlarıyla yükselmeye başladı.




2 seviye yükseldi!

Ocak ayı itibariyle başlayan kar ve yağmur Altınapa'ya can suyu oldu. 2 milyon 331 bin metreküp suyu bulunan baraj şu anda yüzde ‘ten 7 seviyesine yükseldi. Yükseliş anında grafiğe yansıdı. 



Kuruyan kaynak akmaya başladı!

Altınapa Barajını besleyen kaynaklar kurumuştu. Onlardan biri kar suları ile birlikte yeniden canlandı. Beyaz örtüye bürünen dağlardan süzülüp gelen su, baraja akmaya başladı. 



Görenler çok sevindi!

Kritik seviyelere kadar düşen Altınapa Barajı'nın geçmiş yıllarda olduğu gibi yeniden dolup taşması bekleniyor. Konya'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Altınapa, hem balık hem de kamp tutkunları için vazgeçilmez adreslerden biriydi.



Yaz mevsiminden bu yana kuruma tehlikesiyle karşılaşan barajın yeniden yükselmeye başlaması herkesi çok sevindirdi.



