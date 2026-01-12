Konya Büyükşehir’den görme engellilere sesli betimlemeli film etkinliği
Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında, görme engelli bireylerin kültürel ve sanatsal etkinliklere erişimini artırmak, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla sesli betimlemeli film gösterimi etkinliği düzenledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında görme engelliler için betimlemeli film gösterimi gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta gerçekleştirilen etkinlik; görme engelli bireylerin sinema deneyimine eşit şekilde katılımını sağlamak amacıyla sesli betimleme (audio description) uygulamasıyla sunuldu.
Film süresince sahnelerde yer alan görsel unsurlar, betimlemeler aracılığıyla katılımcılara aktarıldı. Erişilebilirlik esas alınarak planlanan program mekân düzenlemeleri ve yönlendirmeleri görme engelli bireylerin ihtiyaçları gözetilerek hazırlandı.
Gerçekleştirilen betimlemeli film gösterimi ile görme engelli bireylerin sosyal yaşama katılımı desteklenerek, erişilebilir kültür-sanat uygulamalarına dikkat çekildi.
