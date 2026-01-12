Yarın hangi illerde okullar tatil edildi?

Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, eğitimde “kar molası“ haberlerini de beraberinde getirmeye başladı. 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul dahil birçok ilde okulların tatil edilmesinin ardından, gözler 13 Ocak Salı gününe çevrildi. Veliler ve öğrenciler arama motorlarında “13 Ocak kar tatili olan iller“ ve “İstanbul’da yarın okullar tatil mi?“ sorularına yanıt arıyor. İşte Valiliklerden gelen son dakika açıklamaları ve yarın okulların tatil edildiği o iller.

Türkiye'de etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullardan tatil haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji'den gelen hava raporuna göre birçok ilde kar yağışı sürmeye devam ederken, Türkiye'de pek çok okulda İstanbul dahil olmak üzere eğitime ara verildi. Öğrencilerin gözü şimdi İstanbul için gelecek 13 Ocak tarihli kar tatili açıklamasına çevrildi. Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte 13 Ocak 2026 Salı günü kar tatili olan iller.

13 OCAK (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 13 Ocak tarihli hava durumu raporu, İstanbul dahil ülke genelinin büyük bir kısmında yoğun kar yağışı olacağını belirtiyor.

Bir süredir ülke genelinde yaşanan kar yağışlarının ardından geçtiğimiz haftalarda bazı illerde okullar tatil edilmişti. Bugün yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ise bazı illerden şimdiden tatil haberleri gelmeye başladı. Bazı illerde okullar 13 Ocak Salı günü tatil edildi.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM tarafından paylaşılan 13 Ocak tarihli hava durumu raporuna göre, İstanbul'da yarın kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek.

Ülke genelinde bugün yaşanan yoğun kar yağışlarının ardından yarın da kar yağışı bekleniyor. Bazı il valiliklerinden yapılan açıklamaya göre okullar tatil edilmeye başladı. 1 ilde okullar 13 Ocak Pazartesi günü tatil edildi. Gözler ise İstanbul'a çevrildi.

İstanbul Valiliği tarafından ise henüz yarın için tatil açıklaması yapılmadı. Akşam saatlerinde meydana gelebilecek kar yağışı sonrasında valilik tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

İşte 13 Ocak Salı günü kar tatili olan iller;

TUNCELİ

Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada 13 Ocak Salı günü il genelinde eğitim öğretime devam edileceği, ancak bazı bölgelerde olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi. Bu çerçevede Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamanın devamında ise Türkoğlu ilçesine bağlı Murat Çakıroğlu İlkokulu Ortaokulu'nda, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Baydemirli, Çatmayayl, Ağabeyli, Kemalli, Başdervişli, Budaklı, Beşenli'de, Pazarcık ilçesine bağlı Nacar, Sakarkaya, Göynük, Gücük, Tetirlik, Yumaklıcerit ile Onikişubat ilçesine bağlı Tekir, Ilıca, Suluyayla ve Döngele mahallelerinin tamamında, Kürtül ve Kalekaya mahallelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda salı günü için okulların tatil edildiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi