Konya Büyükşehir zabıtasında 8 yeni komiser

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda Görevde Yükselme Sınavı’nda başarılı olan 8 Zabıta Memuru düzenlenen törenle Zabıta Komiseri kadrosuna atanarak görevine başladı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen görevde yükselme törenine katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, zabıtanın şehir düzeni, kamu huzuru ve vatandaş memnuniyeti açısından önemli bir görev üstlendiğini belirterek, başarı gösteren personelleri tebrik etti ve yeni görevlerinde başarılar diledi.
Programa; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Okcu, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı İsmail Tanoğlu ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yavuz Kızılaslan da katıldı.
Düzenlenen törenle Görevde Yükselme Sınavı'nda başarılı olarak komiser kadrosuna atanan personeller görevine başladı.
