Kız kavgasında 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı
Eskişehir’de iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı.
Eskişehir'de Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Tunç Sokak'taki bir adreste Mehmet S.Ü. (27) ile M.A.K. (25) arasında iddiaya göre kız arkadaş nedeniyle mesaj yoluyla başlayan tartışma, bahse konu adreste kavgaya dönüştü.
BIÇAKLI SALDIRIDA BİR GENÇ AĞIR YARALANDI
M.A.K., yanında getirdiği bıçakla Mehmet S.Ü.'yü boynunun sağ tarafı, ensesi, kasığı ve göbeğinin altından yaraladı.
Şüpheli kaçarken, Mehmet S.Ü. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Oldukça fazla kan kaybeden ve durumu ağır olan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüpheli ise, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
