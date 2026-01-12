Konya’nın 9 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi!

Konya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bu ilçelerde okullar 13 Ocak 2026 Salı günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Konya genelinde kar yağışı etkisini gösterirken, şehir merkezi ile ilçeler arasında hava şartları açısından belirgin farklılıklar yaşandı. Sabah saatlerinde merkez ilçelerde kısa süreli karla karışık yağmur görülse de, yağış uzun sürmeden etkisini yitirdi. Öğle saatlerine doğru güneş zaman zaman kendini gösterirken, soğuk hava kent genelinde etkisini sürdürmeye devam etti.

KONYA'NIN 9 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Konya'nın Halkapınar, Güneysınır, Akören, Taşkent, Seydişehir, Derebucak, Ahırlı, Yalıhüyük ve Hadim ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar 13 Ocak 2026 Salı günü tatil edildi.

HALKAPINAR

Halkapınar ilçesi genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Öğrenci ve personelin can güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda, 13 Ocak 2026 tarihinde ilçedeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri durduruldu.

HADİM

Benzer şekilde Hadim ilçesinde de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 13 Ocak 2026 Salı günü ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi.

AHIRLI

Öte yandan Ahırlı ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle tedbir alındı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı, 13 Ocak 2026 tarihinde ilçedeki tüm resmî ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

YALIHÜYÜK

Yalıhüyük ilçesinde ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve oluşabilecek risklere karşı önleyici tedbir alındı. Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, 13 Ocak 2026 Salı günü ilçede eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine karar verildi.

GÜNEYSINIR

Güneysınır ilçesinde de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, 13 Ocak 2026 Salı günü ilk ve ortadereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de bir gün idari iznli sayılmasına karar verilmiştir.

AKÖREN

Akören ilçesinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek, meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak 13.01.2026 Salı günü; tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir (1) gün süreyle eğitime ara verildi.

DEREBUCAK

Derebucak ilçesinde de,aşırı soğuk hava,kar yağışının devam etmesi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, 13/01/2026 Salı günü (1) gün süreyle eğitime ara verilmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli,hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi.

TAŞKENT

Taşkent ilçesinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek, meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak 13.01.2026 Salı günü; tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir (1) gün süreyle eğitime ara verildi.

SEYDİŞEHİR

Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı, aşırı soğuk havaya bağlı buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek, meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak 13.01.2026 Salı günü ; Mesudiye , Yaylacık,Ketenli, Dikilitaş Mahallelerimizde bulunan ilk ve orta okullarımıza bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verildi.

