Geri vitesteyken fren yerine gaza bastı: O anlar kamerada
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, iddiaya göre fren yerine gaza basan sürücü, hızla geri geri giderek ilk önce seyir halindeki taksiye ardından park halindeki otomobile ve sonra da inşaat halindeki binaya çarparak durdu. Çarptığı ağacı da deviren sürücünün hafif şekilde yaralandığı inanılmaz kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Ulus'ta yaşandı. İddiaya göre otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca araç kontrolden çıktı. Hızla geri geri giden otomobil ilk önce seyir halindeki taksiye ardından ağaca ve park halindeki otomobile, sonunda da inşaat halindeki bir binaya çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle binanın camları ve demir korkulukları da zarar gördü. Olayda otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İnanılmaz kaza saniye saniye kameraya yansıdı
Öte yandan fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücü, geri geri giderek zincirleme şeklinde karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla geri geri giden otomobil ilk önce seyir halindeki otomobilin arkasına ardından ağaç ve park halindeki otomobile ve binaya çarptığı görüldü.
Hasar gören binanın güvenlik görevlisi Selim Ünaldı, "Araba geri geri gelirken hızlandı. Araba otomatik vitesmiş. Sürücü fren yerine gaza basmış. Süratli bir şekilde gelip buradaki korkuluklara ve duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle arkadaki binanın camları patladı. Araçlara da vurdu. Yolda seyir halindeki taksiye de vurdu. Sürücü hastaneye kaldırılmış. Başka kimseye bir şey olmadı" dedi.
