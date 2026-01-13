“Matmazel’’i döverek katledenler işten atıldı

Ankara’da metroda darbedilerek öldürülen “Matmazel“ isimli köpekle ilgili daha önce görevden el çektirilen görevlilerin iş akitlerinin feshedildiği açıklandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, Demetevler Metro İstasyonu'nda "Matmazel" isimli sahipsiz köpeğin darbedilerek öldürüldüğünün belirlendiği, bu kapsamda daha önce görevden el çektirilen personelin iş akitlerinin feshedildiği bildirildi.
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Demetevler Metro İstasyonu'nda 15 yaşındaki "Matmazel" isimli köpeğe yönelik darp iddiaları üzerine 3 Ocak'ta idari ve adli inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.
Ankara Barosunun da dahil olduğu süreçte köpeğin Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Tanı Laboratuvarı'na götürüldüğü bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Patolojik incelemeler sonucunda hazırlanan rapor tarafımıza iletilmiştir. O raporda Matmazel'in darbedildiği tespit edilmiştir. Söz konusu rapor doğrultusunda, daha önce görevden el çektirilen kişilerle ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla iş akitleri feshedilmiştir. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu dosyada müşteki/katılan olarak yer alacaktır."
