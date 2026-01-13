KTÜN’den bilim dünyasında gurur veren başarı

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Ceylan, bilim dünyasının en saygın kuruluşları arasında yer alan Sigma Xi Bilimsel Araştırma Onur Derneği’ne tam üye olarak seçildi.

Bilim ve teknoloji alanlarında öncü çalışmalarıyla tanınan ve dünya genelinde 60 binden fazla seçkin üyeye sahip olan Sigma Xi üyeliği, araştırmacıların etki değeri yüksek uluslararası dergilerde yayımlanmış bilimsel yayınlara sahip olmaları, bu çalışmaların bilim dünyasında geniş ölçekte atıf alması ve alanına yön veren katkılar sunmaları gibi yüksek akademik ölçütler doğrultusunda veriliyor. Üyelik süreci, Sigma Xi Bilimsel Kurulu'nun önerisi ya da mevcut iki üyenin aday göstermesiyle gerçekleşiyor.

Uluslararası ve disiplinler arası yapısıyla öne çıkan Sigma Xi, bilim tarihine yön veren pek çok ismi bünyesinde barındırıyor. Topluluğun üyeleri arasında Albert Einstein, Enrico Fermi, Richard Feynman ve Jennifer Doudna gibi Nobel Ödülü sahibi 200'ün üzerinde bilim insanı yer alıyor.

REKTÖRDEN ÖĞRETİM ÜYESİNE TEBRİK

KTÜN Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Ceylan, Sigma Xi Bilimsel Araştırma Onur Derneği'ne tam üyeliği dolayısıyla KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Prof. Dr. Ceylan yürüttüğü akademik çalışmalar ve Sigma Xi üyelik sürecine ilişkin bilgi verirken, Rektör Prof. Dr. Osman Nuri Çelik ise elde edilen bu önemli uluslararası başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Prof. Dr. Ceylan'ı tebrik etti ve çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

(Ali Asım Erdem)