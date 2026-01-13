GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Isınmak için girdiği otomobilde ölü bulunmuştu kimliği belirlendi; kirasını ödemeyince evden çıkarılmış

- Güncelleme Tarihi:

Isınmak için girdiği otomobilde ölü bulunmuştu kimliği belirlendi; kirasını ödemeyince evden çıkarılmış
Kâğıthane’de soğuk havadan korunmak için tamirhane önünde bulunan otomobile giren kişi çıkan yangında hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan kişinin Cemal Ertürk (66) olduğu tespit edildi. Boşandığı ve 3 çocuğu olduğu belirlenen Ertürk’ün kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı ve sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi.

Olay, 4 Ocak Pazar günü saat 03.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi soğuk havadan korunmak için tamirhane önüne bırakılan otomobilin kırık camından içeri girdi. Araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri otomobilin içinde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

ISINMAK İÇİN GİRDİĞİ ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, ölen kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek bayıldığı ve çıkan yangın sonucu otomobilde hayatını kaybettiği belirlendi. Yanan otomobilin sahibiyle, tamirhanede çalışan tamirci ifadeleri alınmak üzere olay yerine çağırıldı. Otomobilin yaklaşık 1 aydır tamirhane önünde beklediği ve camının kırık olduğu öğrenildi.

EVDEN KİRASINI ÖDEYEMEYİNCE ÇIKARILMIŞ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopside ölen kişinin Cemal Ertürk olduğu tespit edildi. Boşandığı ve 3 çocuğu olduğu belirlenen Ertürk'ün kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı ve sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi. Ertürk'ün cenazesi Gazi Cemevi'nde kılınan namazın ardından memleketi Sivas'ın Zara köyünde toprağa verildi.

