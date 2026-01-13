Konya’nın sevilen lezzeti Ali Usta Etliekmek’ten yeni şube

Konya'da ucuz ve kaliteli etliekmek denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olan Ali Usta Etliekmek, büyüme yolculuğuna bir halka daha ekledi. Marka, Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde açtığı yeni şubeyle Konyalılara hizmet vermeye başladı.
Yeni şubenin açılışı, gerçekleştirildi. Ali Usta Etliekmek'in yeni lezzet durağı kısa sürede bölgenin dikkat çeken mekânlarından biri oldu.
Kurulduğu günden bu yana geleneksel Konya etliekmeğini, hijyenik koşullarda ve uygun fiyat politikasıyla sunmayı ilke edinen Ali Usta Etliekmek, lezzetiyle olduğu kadar müşteri memnuniyetiyle de öne çıkıyor.
Firma yetkilileri, Ali Usta Etliekmek'in temel hedefinin kaliteyi herkes için ulaşılabilir kılmak olduğunu vurgulayarak; "Ali Usta Etliekmek olarak lezzetten ve kaliteden asla taviz vermeden, uygun fiyatlarla hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Sancak Mahallesi'nde açtığımız bu yeni şubemizle daha fazla vatandaşımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gösterilen ilgiden dolayı tüm Konyalılara teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
