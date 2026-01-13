Konya’da suçlulara geçit yok: 2025 asayiş rakamları belli oldu!

Konya İl Jandarma Komutanlığı, 1 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında ilgili adli makamlar koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda önemli başarılar elde etti.

2025 yılı içerisinde 10.911 asayiş olayı meydana gelmiş olup, olaylarda 2024 yılına göre %14,05 azalış meydana geldi. Meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatma oranı %99,66 olup, aydınlatma oranı 2024 yılına göre %0,25 arttı.

4.554 Şahıs Yakalandı



2025 yılı içerisinde hapis cezasına göre 2.632, ifade almaya yönelik 1.922 olmak üzere toplam 4.554 şahıs yakalandı. 2024 yılına göre hapis cezasına yönelik yakalamada %77 artış sağlandı.

Plaka Tanıma Sisteminde Başarı



2025 yılı içerisinde Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) 39.075.321 araç geçiş yapmış olup, 1.663 araç ikaz vermiş, 1.628 araç yakalandı. 2024 yılına göre yakalanan araç sayısında %33 artış sağlandı.

Mobil Plaka Tanıma Sisteminden (MPTS) 350.442 araç geçiş yapmış olup, 23 araç ikaz vermiş, 20 araç yakalandı. 2024 yılına göre yakalanan araç sayısında %59 artış sağlandı.

Organize Suçlarla Mücadele



2025 yılı içerisinde 2 operasyon (1 yerel ve 1 ulusal olmak üzere 2 organize suç çetesi) yapıldı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 100 şüpheliden 55'i tutuklandı, 43'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2024 yılına göre yapılan operasyon sayısı aynı seviyede olup, gözaltına alınan şahıs miktarında %100 artış sağlandı.

Ereğli'de 5 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Ereğli İlçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5 Mayıs 2025 tarihinde 7 il ve 34 adreste operasyon yapıldı.

Operasyonda 16 cep telefonu, 15 adet banka ve kredi kartı ve 1 adet USB bellek ele geçirildi. Yakalanan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı. Şüphelilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerindeki ve kripto cüzdanlarındaki nakit akışının toplam 5.100.000.000 TL (Beş Milyar Yüz Milyon TL) olduğu tespit edildi.





Seydişehir'de Organize Suç Örgütüne Operasyon

Seydişehir İlçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, tehdit ve şantaj suçu kapsamında 16 Haziran 2025 günü 4 il ve 33 adreste operasyon yapıldı.

Operasyonda 4 adet tabanca, 856 adet tabanca mühimmatı, 40 adet akıllı cep telefonu, 31 adet banka ve kredi kartı, 5 adet bilgisayar ve 6 adet USB bellek ele geçirildi. Yakalanan 41 şüpheli şahıstan 14'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüphelilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerindeki ve kripto cüzdanlarındaki nakit akışının toplam 1.542.000.000 TL (Bir Milyar Beşyüz Kırk İki Milyon TL) olduğu tespit edildi.





507 Narkotik Operasyonu



2025 yılı içerisinde 507 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 113 şüpheliden 85'i tutuklandı, 28'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2024 yılına göre yapılan operasyon sayısında %36, gözaltına alınan şahıs miktarında %15 artış sağlandı.





Ele Geçirilen Uyuşturucu ve Malzemeler



Yapılan operasyonlar neticesinde:

25.715 Gram Esrar, 4.267 Gram Metamfetamin, 3.198 Gram Bonzai, 10.629 Gram Skhunk, 3.670 Adet Extasy, 402.136 Kök Kenevir, 32.173 Adet Sentetik Ecza, 248 Gram Kokain, 202 Gram Eroin, 159 Adet Captagon, 839.630 Kök Haşhaş ele geçirildi. 2025 yılında önceki yıla göre operasyonlarda ele geçirilen malzemelerde önemli ölçüde artış sağlandı.





7 İlçede Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı Operasyonları

Uyuşturucu madde kaçakçılığı olaylarına yönelik 2025 yılında Çumra, Yunak, Meram, Ereğli, Hüyük, Ilgın ve Cihanbeyli ilçelerinde icra edilen operasyonlarda 25.715 gram kubar esrar, 202 gram eroin, 248 gram kokain, 4.267 gram metamfetamin, 3.198 gram bonzai, 32.173 adet sentetik ecza hap, 159 adet captagon, 3.670 adet ecstasy, 10.629 gram skunk, 402.136 kök kenevir, 839.630 kök haşhaş ele geçirildi. Yakalanan 657 şüpheli şahsın 85'i tutuklandı, 28 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Kaçakçılıkla Mücadelede 7,5 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi



2025 yılı içerisinde 154 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yapılan operasyonlar neticesinde:

4.066 Lt. Alkollü İçki, 11.354 Paket Sigara, 120.380 Adet Makaron, 16.249 Kg. Tütün (Kıyılmış/Açık/Nargile), 1.226 Adet Sikke, 346 Adet Eski Eser, 254 Adet Tabanca, 68 Adet Tabanca, 811 Adet Av Tüfeği ele geçirildi. Yakalanan malzemelerden dolayı önlenen vergi kaybı tutarı 7.500.000 TL oldu.

Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonları

Silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarına yönelik 2025 yılında icra edilen operasyonlarda, faturasız ve izinsiz üretildiği tespit edilen 775 adet av tüfeği, marka, model ve seri numarası olmayan 258 adet ruhsatsız tabanca, 247 adet tabanca şarjörü, 195.030 tabanca parçası, 4.904 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 13 adet 5.56 mm çapında fişek, 15.664 av tüfeği fişeği, 25 adet bıçak ele geçirildi. 7 şüpheli şahıs tutuklandı, 12 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Mali Suçlarda 6 Kat Artış



2025 yılında 94 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 2024 yılına göre yapılan operasyon sayısında %40, gözaltına alınan şahıs miktarında 6 kat artış sağlandı.

Yapılan operasyonlar neticesinde 14 Adet Plaka, 10 Adet Araç, 26 Adet Motosiklet, 182 Adet Sahte Senet/Çek, 4 Adet Sahte Kimlik, 5.428 Adet Tişört, 128 Adet Ayakkabı ve 7 Muhtelif sahte belge ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele



2025 yılında 3 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 88 şüpheliden 56'sı tutuklandı, 32 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

178.561 sosyal medya ve 61.556 terör iltisaklı hesap/URL hakkında inceleme yapıldı, 34.750 hesap erişime engellendi. 2024 yılına göre inceleme yapılan hesaplarda %41'lik, erişime engellenen hesap sayısında ise %49'luk artış sağlandı.





637 hesap hakkında Açık Kaynak Araştırma Raporu (AKAR) tanzim edilerek ilgili Adli Makam ve kolluk birimlerine gönderildi. 2024 yılına göre %5 oranında artış meydana geldi.

Siber Operasyonlarda Büyük Artış

2025 yılı 12 aylık dönemde 3 takipli siber faaliyeti icra edildi. Faaliyet sonucunda yakalanan 88 şüpheli şahsın 56'sı tutuklandı, 32'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yapılan operasyon sayısında %200, tutuklu şüpheli sayısında yaklaşık 2,5 kat, adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli sayısında ise 15 kat artış meydana geldi.





Trafik Denetimleri



2025 yılı içerisinde Jandarma Trafik bölgesinde 36 ölümlü kaza, 883 yaralanmalı kaza olmak üzere toplam 919 kaza meydana geldi.

759.162 araç kontrol edildi. 2024 yılına göre kontrol edilen araç sayısında %36 artış meydana geldi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı, 2025 yılında gerçekleştirdiği operasyonlar ve denetimlerle suçla mücadelede önemli başarılar elde etti

(Cumali Özer)