KONYA Haberleri

Konya’da acı olay! 1 günlük bebek hayatını kaybetti

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da acı olay! 1 günlük bebek hayatını kaybetti

Konya'da bir günlük bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen doktora verilen hapis cezasının 85 bin 50 TL adli para cezasına çevrilmesi ve bu kararın istinaf tarafından onanması kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Acılı anne Nimet Y., "Yüzünü bile göremeden toprağa verdiğim bebeğimin bedeli 85 bin lira oldu” diyerek karara isyan etti.

DOĞUM SÜRECİNDEKİ İHMAL İDDİALARI

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde yaşayan Nimet (47) ve Arif Y. (42) çifti, 2021 yılında üçüncü çocuklarını beklemeye başladı. Hamileliğinin 37'nci haftasında doğum sancıları başlayan Nimet Y., devlet hastanesine kaldırıldı ve yatışına karar verildi. Nöbetçi hemşire B.S., hastanın durumunun riskli olduğunu nöbetçi doktor M.Y.A.'ya bildirdi. Doktorun, yalnızca serum verilmesini isteyip "Sabahki doktor sezaryene alsın” talimatı verdiği belirtildi.

Sabah görevi devralan doktor tarafından sezaryene alınan Nimet Yüksel, erkek bebek dünyaya getirdi. Ancak bebeğin sağlık durumunun kısa süre içinde ağırlaştığı, bu nedenle aynı gün özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Bebek, tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.

MAHKEME KARARI VE İSTİNAF SÜRECİ

Olayın ardından Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, doktor hakkında soruşturma izni verdi. Doktor M.Y.A. hakkında "taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, "görevi kötüye kullanma” suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Konya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan M.Y.A., "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan iyi hâl indirimi uygulanarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işleniş biçimini dikkate alarak cezayı, günlük 70 TL üzerinden toplam 85 bin 50 TL adli para cezasına çevirdi ve 4 taksitte ödenmesine hükmetti. Görevi kötüye kullanma suçundan ise karar verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Doktor ve ailenin itirazları üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. 2. Ceza Dairesi, verilen kararın hukuka uygun olduğuna hükmederek cezayı kesin olarak onadı. Ailenin görevi kötüye kullanma yönünden yaptığı başvuru ise 3. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.

Kararın ardından konuşan anne Nimet Y., "Adalet için her yolu denedim ama yine kaybeden biz olduk. Yüzünü bile göremeden toprağa verdiğim bebeğimin bedeli 85 bin lira oldu. İnşallah başka anne babalar aynı ihmaller yüzünden evlat acısı yaşamaz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

 

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

