KONYA Haberleri

Konya-Antalya yolunda kar yağışı etkili oldu: Yetkililer uyardı!

- Güncelleme Tarihi:

Konya-Antalya yolunda kar yağışı etkili oldu: Yetkililer uyardı!
Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda dün başlayan yağış, öğle saatlerinde etkisini kaybetmişti. Ancak bin 825 metre rakıma sahip Alacabel’de hava sıcaklığının 5 dereceye düşmesiyle birlikte hafif yağmur, dün saat 23.00 sıralarında yeniden kar yağışına dönüştü.

Kar yağışının, Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi yakınlarındaki Battıçıktı mevkiinde başladığı ve yaklaşık 10 kilometrelik alanda etkili olduğu bildirildi.



Yağışın başlamasıyla birlikte teyakkuzda bulunan Karayolları Alacabel ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına başladı.



Yetkililer, yolun şu an için trafiğe açık olduğunu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi. 



Karayolunu kullanacak vatandaşların, olması muhtemel buzlanmaya karşı tedbirli olmaları ve yanlarında zincir bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA

