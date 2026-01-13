GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da 15 yaşındaki Elif balkondan düştü

Güncelleme Tarihi:

Konya’da 15 yaşındaki Elif balkondan düştü
Konya’nın Seydişehir ilçesinde evin balkonundan düşerek yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi 152162 Sokakta bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

Elif Eslem D., hava almak için evlerinin balkonuna çıktı. Dengesini kaybeden Elif Elsem D., 3'üncü kattan, zemine düşüp yaralandı.

Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan Elif Eslem D., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Elif Eslem D., ilk tedavisinin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.

 

Kaynak: DHA

