Konyalı fenomen ölümden döndü: İşte o anlar!

Konya şivesi ile yaptığı paylaşımlarla tanınan Cemalettin Biçençark deniz kenarında yürürken düştü. O anları sosyal medyada paylaşan Biçençark sevenlerini korkuttu.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve Konya şivesi ile tanınan Cemalettin Biçençark eşi ile birlikte gittiği Düzce'de ölümden döndü. Deniz kenarındaki kayalıklarda yürürken ayağı kayan Biçençark, düşerek başını kayaya çarptı.
Başını çarpınca bayıldı!
Başını çarpmasıyla birlikte bayılan Biçençark'ın yardımına eşi koştu. Ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine Kaldırılan Cemalettin Biçençark hemen tedavi altına alındı.
Durumu iyi!
Tedavi sonrası bir paylaşım dahayapan Cemalettin Biçençark yaşananları anlattı. Denizde elini yüzünü yıkamak istediğini ancak ayağının kaymasıyla düştüğünü söyleyen Biçençark bu kısımdan sonrasını hatırlamadığını ifade etti.
İşte O Anlar!
(Cumali Özer)