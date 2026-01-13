Selçuklu’da sanatın kalbi bu atölyede atıyor: İşte Erasmus’un yeni durağı!

Selçuklu’da okul dışı öğrenme ortamları arasında önemli bir yere sahip olan Selçuklu Belediyesi Sanat ve Tasarım Atölyesi, Abidin Saniye Erçal İlkokulu tarafından yürütülmekte olan “Sen Games” KA210 Erasmus+ Projesi kapsamında şehre gelen öğrenci ve öğretmenleri ağırladı.

Selçuklu Belediyesi'nin Sanat, Eğitim ve Teknoloji Atölye Programları (SETAP) kapsamında faaliyet gösteren Selçuklu Belediyesi Sanat ve Tasarım Atölyesi, Abidin Saniye Erçal İlkokulu tarafından yürütülen "Sen Games” KA210 Erasmus+ Projesi çerçevesinde şehre gelen öğrenci ve öğretmenleri misafir etti. Ziyaret kapsamında, proje ortağı kurumlardan gelen 8 personel ve 15 öğrenci olmak üzere toplam 23 kişilik heyet, atölyeleri gezerek yürütülen çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu. Öğrenciler, ziyaret süresince Çini, Kâğıt Kaplama ve Ahşap atölyelerinde düzenlenen etkinliklere katılarak kendilerini geliştirme imkânı buldu.







Gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin kültürel etkileşimlerinin artırılması, sanat ve tasarıma olan ilgilerinin pekiştirilmesi hedeflendi.







Başkan Pekyatırmacı "Selçuklu Belediyesi Sanat ve Tasarım Atölyemiz vizyoner bir eğitim alanıdır”



Selçuklu Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin çok yönlü gelişimine önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Bizler Selçuklu Belediyesi olarak, şehrimizin ve ülkemizin geleceğini bugünden inşa etmenin yolunun nitelikli eğitimden ve donanımlı bir gençlikten geçtiğine inanıyoruz. SETAP çatısı altında hayata geçirdiğimiz Selçuklu Belediyesi Sanat ve Tasarım Atölyemiz, çocuklarımızın sanatsal, kültürel ve teknolojik becerilerini bir arada geliştirebilecekleri vizyoner bir eğitim alanıdır. Erasmus+ gibi uluslararası projeler kapsamında farklı ülkelerden gelen öğrencilerimizin burada bulunması, sadece bir ziyaret değil; kültürler arası öğrenmenin, ortak üretimin ve evrensel bakış açısının güçlü bir örneğidir. Bu etkileşimlerin, çocuklarımızın dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmalarına ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümelerine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu anlamlı ziyaretleri için proje paydaşlarına, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”





Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu