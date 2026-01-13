Konya’da bugün vefat edenler 13 Ocak 2026 Salı

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
HASAN ALİ ÇOLAK
|
MASDAT
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
GALİP CAYGIN
|
ÇUMRA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
ABDÜSSELİM SEVİNÇ
|
KİRELİ
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
RAMAZAN ÇAĞLAR
|
AKSARAY
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
İSMAİL ATEŞ
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
ABDULLAH GİDİŞ
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
NAZLI IŞIN
|
KOCAŞ
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HATİCE CERAN
|
CİHANBEYLİ
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
AYŞE ÜLKER
|
KARABAĞ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MELİHA KELEŞ
|
BOZKIR
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
FERİHA YEĞENLER
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
TAHSİN ALTUN
|
MUTKİ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
VATİN EL ALİ EL HASAN
|
SELÇUKLU
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
MUSTAFA TUNA
|
ERMENEK
|
BEDİR MEZARLIĞI
|
MEMİŞ KELEŞ
|
T. KARAHÜYÜK
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
ERVA ÖZÇÖREKCİ
|
SELÇUKLU
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
HASİBE RENGİBEYAZ
|
ŞATIR
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
GÜZEL ÖZKAHVECİ
|
SÜLÜKLÜ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ASUMAN BAYSALOĞLU
|
KAZIMKARABEKİR
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MUSTAFA ŞİMŞEK
|
KADINHANI
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MEHMET DEMİRKOL
|
SELÇUKLU
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
FADİME EKİNALAN
|
MEYDAN
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
HASAN MEHDİ BALTA
|
MERAM
|
DERE CAMİKEBİR (Değirmenönü) MEZARLIĞI
|
MURAT KILIÇ
|
EREĞLİ
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi