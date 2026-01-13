GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 13 Ocak 2026 Salı
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 13 Ocak 2026 Salı günü vefat eden 24 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

HASAN ALİ ÇOLAK

MASDAT
15-05-1938

ELMACI MEZARLIĞI

GALİP CAYGIN

ÇUMRA
15-02-1970

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ABDÜSSELİM SEVİNÇ

KİRELİ
10-10-1958

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

RAMAZAN ÇAĞLAR

AKSARAY
10-07-1949

MUSALLA MEZARLIĞI

İSMAİL ATEŞ

KONYA
10-10-1946

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ABDULLAH GİDİŞ

KONYA
12-02-1957

ÜÇLER MEZARLIĞI

NAZLI IŞIN

KOCAŞ
01-07-1933

ÜÇLER MEZARLIĞI

HATİCE CERAN

CİHANBEYLİ
03-04-1966

YEDİLER MEZARLIĞI

AYŞE ÜLKER

KARABAĞ
20-08-1957

YAZIR MEZARLIĞI

MELİHA KELEŞ

BOZKIR
01-02-1967

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FERİHA YEĞENLER

KONYA
16-05-1938

MUSALLA MEZARLIĞI

TAHSİN ALTUN

MUTKİ
01-01-1950

YAZIR MEZARLIĞI

VATİN EL ALİ EL HASAN

SELÇUKLU
03-08-2025

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

MUSTAFA TUNA

ERMENEK
01-09-1950

BEDİR MEZARLIĞI

MEMİŞ KELEŞ

T. KARAHÜYÜK
12-04-1948

YAĞBASAN MEZARLIĞI

ERVA ÖZÇÖREKCİ

SELÇUKLU
15-01-2016

ARAPLAR MEZARLIĞI

HASİBE RENGİBEYAZ

ŞATIR
01-05-1952

ARAPLAR MEZARLIĞI

GÜZEL ÖZKAHVECİ

SÜLÜKLÜ
21-04-1948

YAZIR MEZARLIĞI

ASUMAN BAYSALOĞLU

KAZIMKARABEKİR
07-09-1959

MUSALLA MEZARLIĞI

MUSTAFA ŞİMŞEK

KADINHANI
06-04-1967

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET DEMİRKOL

SELÇUKLU
08-12-1999

YAZIR MEZARLIĞI

FADİME EKİNALAN

MEYDAN
25-06-1944

YEDİLER MEZARLIĞI

HASAN MEHDİ BALTA

MERAM
10-04-1994

DERE CAMİKEBİR (Değirmenönü) MEZARLIĞI

MURAT KILIÇ

EREĞLİ
04-05-1974

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

