Konyalı müteahhitler uyardı: 5 milyon bina risk altında!

İMKON öncülüğünde düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı sonrası konuşan Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Başkanı Adem Bulut, ‘Ülkede yaklaşık 5 milyona yakın riskli yapı mevcut. 2000 yılı öncesi yapıların denetlenmesi, sağlam zeminli alanların imara açılması, arsa ve temel inşaat maliyetlerindeki spekülatif artışların önlenmesi gerekiyor' dedi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) öncülüğünde düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen birlik başkanları, dernek temsilcileri ve teknik kadroların katılımıyla iki gün boyunca üç oturum halinde gerçekleştirildi. Çalıştayda, inşaat müteahhitlik sektörünün yapısal sorunları, deprem gerçeği, kentsel dönüşüm, mevzuat eksiklikleri ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı. Çalıştayın ardından değerlendirmelerde bulunan Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Başkanı Adem Bulut, İMKON'un 2013 yılında kurulduğunu ve bugün 52 ilde yaklaşık 80 bin üyeyi temsil eden, kamu yararı statüsüne sahip Türkiye'nin en üst çatı kuruluşu olduğunu vurguladı. Bulut, konfederasyonun temel hedefinin; sektörün tüm sorunlarına çözüm üretmek, mesleğin gelişimini ve disiplinini sağlamak, güvenli ve dirençli yapılarla "Büyük ve Güçlü Türkiye” hedefine katkı sunmak olduğunu ifade etti.







"Birinci önceliğimiz deprem riskini azaltmak”



Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Bulut, ülkede yaklaşık 5 milyona yakın riskli yapı bulunduğunu belirterek, bu yapıların kentsel dönüşüm kapsamında hızla depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Kentsel dönüşümde başarı için beş temel hedefin öncelenmesi gerektiğini kaydeden Bulut; 2000 yılı öncesi yapıların denetlenmesi, sağlam zeminli alanların imara açılması, arsa ve temel inşaat maliyetlerindeki spekülatif artışların önlenmesi, "Yarısı Bizden” desteğinin genişletilmesi ve nitelikli iş gücünün artırılması çağrısında bulundu.



Müteahhitler Odası vurgusu



Çalıştayın en önemli gündem maddelerinden biri ise Müteahhitler Odası'nın kurulması oldu. Bulut, sektörde yaşanan birçok sorunun müteahhitlik meslek kanununun ve mesleki bir odanın bulunmamasından kaynaklandığını belirterek, müteahhitlik mesleğini disipline edecek, sicil tutacak, eğitim ve sertifikasyon sağlayacak bağımsız bir meslek odasının artık zorunlu hale geldiğini dile getirdi. Bu konunun geçmişte TBMM gündemine defalarca geldiğini hatırlatan Bulut, sektörde temsil adaletinin sağlanması için yasal düzenleme çağrısını yineledi.



Arsa maliyetleri ve konuta erişim sorunu



Çalıştayda, konut maliyetlerinin en büyük kalemini oluşturan arsa payının, Türkiye ortalamasında yüzde 50'ye yaklaştığına dikkat çekildi. Bu oranın OECD ülkelerinde yüzde 35-40 seviyelerinde olduğuna işaret edilirken, yüksek arsa maliyetlerinin konuta erişimi zorlaştırdığı vurgulandı. Ayrıca, değişen aile yapıları ve ekonomik koşullar nedeniyle küçük metrekareli konutlara olan talebin arttığı, imar planlarında bu ihtiyaca uygun düzenlemeler yapılması gerektiği ifade edildi.





Teknik oturumlarda sektörün sorunları masaya yatırıldı



Birinci oturumda gerçekleştirilen teknik çalıştayda, 33 ilin dernek ve birlik başkanları söz alarak sektörde karşılaşılan sorunları başlıklar halinde sıraladı. Müteahhitlerin sınıflandırılması, yapı denetim sistemi, ruhsat ve iskân süreçlerinde yaşanan farklı uygulamalar, yüksek faiz oranları, finansmana erişim güçlükleri, arsa fiyatlarındaki artış, enflasyon muhasebesi ve altyapı eksiklikleri öne çıkan başlıca sorunlar arasında yer aldı. Yapı denetim sistemiyle ilgili olarak; denetim süreçlerinin daha nitelikli hale getirilmesi, küçük ölçekli yapıların farklı bir uygulamaya tabi tutulması ve denetim personelinin uzmanlık alanlarına göre sertifikalandırılması önerildi.



Ortak akıl ve çözüm vurgusu



İkinci ve üçüncü oturumlarda ise yapılan tespitler değerlendirilerek, mevzuatsal, teknik ve hukuki çözüm önerileri ele alındı. Çalıştayda, sektörün sorunlarında büyük ölçüde ortaklaşma sağlandığı, ancak kentsel dönüşümde alınması gereken daha çok yol olduğu vurgulandı. Deprem riskini azaltmaya yönelik tedbirlerin uygulamada daha etkin hale getirilmesi gerektiği ifade edildi. Sonuç bildirgesinde, sektörün tek bir çatı altında daha güçlü temsil edilmesi, müteahhitlik mesleğinin yasal zemine kavuşturulması ve Müteahhitler Odası'nın kurulmasının kaçınılmaz olduğu vurgulandı. İMKON'un, ortak akıl ve istişare kültürüyle sektör adına yürüttüğü çalışmaları kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi