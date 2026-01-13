Konyalı sanatçı yeni albümünü çıkardı

Aşık Salihi ya da bilinen adıyla Bestekar Salihi, Konya'nın yaşayan en önemli sanatçılarından biri olarak müzik dünyasındaki yerini koruyor. 1970'li yıllardan bu yana güçlü besteleriyle tanınan sanatçı, şiir ağırlıklı eserlerinden oluşan yeni albümü "Acıdım Sana” ile yeniden dinleyicilerinin karşısına çıktı. Albüm, Çetiner Müzik Yapım etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

"BİR NEFESTE DİNLENEN'' BİR ALBÜM

Araştırmacı Yazar Ömer Tokgöz, albümle ilgili değerlendirmesinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Tokgöz, "Bir nefeste, soluksuz dinleme garantisi olan bu albümü Aşık Salihi sevenlerine özellikle tavsiye ediyorum. Kendisi baba dostu, şahsen tanışıklığım ve muhabbetim olan çok kıymetli bir sanatçıdır” dedi.

Salihi'nin platonik ve romantik aşk anlayışının sanatına yön verdiğini belirten Tokgöz, sanatçının aynı zamanda otantik bir âşık geleneğinden geldiğini vurguladı. Aşık Salihi, 1968 yılında düzenlenen Konya Âşıklar Bayramı'nda birincilik elde ederek bu alandaki ustalığını da tescillemişti.

Tokgöz açıklamasında, Konya'nın medar-ı iftiharı olan Bestekar Salihi'ye duyduğu vefa borcu nedeniyle sanatçı hakkında kapsamlı bir inceleme hazırladığını ve bu çalışmayı 2025 yılı Nisan ayında dosya olarak yayımladığını belirtti.

Ayrıca, sanatçının Nostalji 1-2 albümleri ile "Acıdım Sana” şiir albümünü yayımlayan Hikmet Çetiner'e teşekkür eden Tokgöz, Çetiner Müzik'ten alınan bilgilere göre Aşık Salihi'ye ait "Şahit” ve "Zalim” adlı iki yeni şiir albümünün de yakın zamanda müzikseverlerle buluşacağını ifade etti.

(Meltem Aslan)