Konya’da aile hekimi hayatını kaybetti!

Konya sağlık camiası, Karatay ilçesinde görev yapan sevilen bir hekimin vefat haberiyle derin bir üzüntü yaşadı. Karatay Ovakavağı Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Murat Kılıç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YUSUF YAVUZ'DAN TAZİYE MESAJI
Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, merhum hekim için bir taziye mesajı yayımladı. Yavuz mesajında, "Karatay Ovakavağı Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak görev yapan mesai arkadaşımız Dr. Murat Kılıç'ın vefat etmiş olduğunu üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Dr. Murat Kılıç'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Üçler Mezarlığı'nda defnedildi.. Merhum hekimin vefatı, meslektaşları ve hastaları başta olmak üzere tüm Konya sağlık camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”