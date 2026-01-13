Konya’da aile hekimi hayatını kaybetti!

Konya sağlık camiası, Karatay ilçesinde görev yapan sevilen bir hekimin vefat haberiyle derin bir üzüntü yaşadı. Karatay Ovakavağı Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Murat Kılıç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YUSUF YAVUZ'DAN TAZİYE MESAJI

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, merhum hekim için bir taziye mesajı yayımladı. Yavuz mesajında, "Karatay Ovakavağı Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak görev yapan mesai arkadaşımız Dr. Murat Kılıç'ın vefat etmiş olduğunu üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Dr. Murat Kılıç'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Üçler Mezarlığı'nda defnedildi.. Merhum hekimin vefatı, meslektaşları ve hastaları başta olmak üzere tüm Konya sağlık camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.

(Meltem Aslan)