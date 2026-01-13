Konyaspor’da kritik maç öncesi hazırlıklarda sona gelindi!

Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında oynayacağı Bodrum Futbol Kulübü maçının hazırlıklarında sona geldi. Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde 12 Ocak Pazartesi günü Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde topbaşı yapan yeşil-beyazlılar, tempolu ve sıkışık bir çalışma dönemine giriş yapmıştı.
Antrenmanlarda sona gelindi
Konyaspor, Bodrum hazırlıklarında sona geldi. 12 Ocak Pazartesi gününü topbaşı yapan Anadolu Kartalı, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi. Yeşil-beyazlılar 13 Ocak Salı gününü ise taktik antrenmanla geride bıraktı. Konyaspor, 14 Ocak Çarşamba günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Bodrum Futbol Kulübü ile Konyaspor arasında; 15 Ocak Perşembe günü Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
(Hasan Yıldırım)