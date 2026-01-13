BAL’da Konya rüzgarı esiyor! İkinci devre tarihi belli oldu

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) sezonun ikinci devresinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. BAL 7. Grup'ta yer alan Konya temsilcileri 1922 Akşehirspor, Ereğlispor ve Kulu Belediyespor, sezonun ilk bölümünde çetin bir mücadele vermiş; 2 temsilcimiz ise zirveye ortak olmuştu.
2 Konya ekibi zirveye aday
Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta yer alan Konya temsilcilerinden 2 tanesi zirveye aday. Burada yer alan Ereğlispor 23 puan toplarken; averajla süreci lider tamamlamıştı. Akşehirspor ise 20 puan toplarken yine averajla 7. sırada kendisine yer bulmuştu. Grupta zirve; Akşehir ve Ereğlispor arasında zaman zaman değişkenlik göstermişti.
İkinci devre ne zaman başlayacak?
BAL'da kıran kırana geçen sezonun ikinci devresinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ereğlispor'un Beymelek Belediyespor ile Akşehirspor'un Keçiborlu Belediyespor ile Kulu Belediyespor'un ise Bucak Belediye Oğuzhanspor ile karşılaşacağı 14. hafta müsabakaları; 1 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.
(Hasan Yıldırım)