GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,18
EURO
50,31
STERLİN
58,20
GRAM
6.458,90
ÇEYREK
10.617,01
YARIM ALTIN
21.130,41
CUMHURİYET ALTINI
42.127,59
SPOR Haberleri

BAL’da Konya rüzgarı esiyor! İkinci devre tarihi belli oldu

Hasan Yıldırım
Muhabir
BAL’da Konya rüzgarı esiyor! İkinci devre tarihi belli oldu

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) sezonun ikinci devresinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. BAL 7. Grup'ta yer alan Konya temsilcileri 1922 Akşehirspor, Ereğlispor ve Kulu Belediyespor, sezonun ilk bölümünde çetin bir mücadele vermiş; 2 temsilcimiz ise zirveye ortak olmuştu.

2 Konya ekibi zirveye aday

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta yer alan Konya temsilcilerinden 2 tanesi zirveye aday. Burada yer alan Ereğlispor 23 puan toplarken; averajla süreci lider tamamlamıştı. Akşehirspor ise 20 puan toplarken yine averajla 7. sırada kendisine yer bulmuştu. Grupta zirve; Akşehir ve Ereğlispor arasında zaman zaman değişkenlik göstermişti.

İkinci devre ne zaman başlayacak?

BAL'da kıran kırana geçen sezonun ikinci devresinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ereğlispor'un Beymelek Belediyespor ile Akşehirspor'un Keçiborlu Belediyespor ile Kulu Belediyespor'un ise Bucak Belediye Oğuzhanspor ile karşılaşacağı 14. hafta müsabakaları; 1 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.

(Hasan Yıldırım)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER