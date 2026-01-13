GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,17
EURO
50,30
STERLİN
58,26
GRAM
6.426,13
ÇEYREK
10.563,18
YARIM ALTIN
21.023,07
CUMHURİYET ALTINI
41.913,57
GÜNCEL Haberleri

Radyo ve televizyon yayıncılarından Bakan Ersoy’a kritik ziyaret

Radyo ve televizyon yayıncılarından Bakan Ersoy’a kritik ziyaret
Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Görüşmenin odağında yayıncılık dünyasının geleceği ve stratejik iş birliği fırsatları yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı makamında gerçekleşen kabulde, radyo ve televizyon yayıncılığı sektörünün mevcut yapısı detaylı bir şekilde analiz edildi. Sektördeki güncel dinamiklerin yanı sıra, önümüzdeki döneme ışık tutacak yol haritaları ve atılması planlanan stratejik adımlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

"Sorun Değil, Çözüm Üreten Bir Yayıncılık”

Ziyaret sırasında önemli açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yeni dönem vizyonlarını paylaştı. Gündoğan, yalnızca sorunları dile getiren değil, çözüm sunan bir yaklaşımı önceliklendirdiklerini belirtti. Yayıncılığın toplumsal gücüne vurgu yaparak, kamu kurumları ile meslek birlikleri arasındaki eş güdümün sektörün gelişimi için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kültür ve Sanatın Sesi Daha Gür Çıkacak

Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri de kültür-sanat etkinliklerinin kitlelere ulaştırılması oldu. Radyo ve televizyon mecralarının bu alanda daha etkin bir rol üstlenmesiyle, toplumun kültürel hayata katılımının artırılması hedefleniyor.

Turizm ve Tanıtımda Medya Gücü

Türkiye'nin turizm potansiyelinin tanıtılmasında medyanın stratejik önemi üzerinde duruldu. Yerel ve ulusal yayıncıların, ülkenin turizm değerlerini geniş kitlelere duyurmada çok daha aktif bir sorumluluk alması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

Yerel Medya ve Güçlü İş Birliği

Ziyaret kapsamında ayrıca yerel yayıncılığın desteklenerek güçlendirilmesi ve kamu-özel sektör iş birliğinin sürdürülebilir bir zemine oturtulması konuları gündeme geldi. Görüşme, geleceğe dair iyi dileklerin paylaşılması ve çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER