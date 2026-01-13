Radyo ve televizyon yayıncılarından Bakan Ersoy’a kritik ziyaret

Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Görüşmenin odağında yayıncılık dünyasının geleceği ve stratejik iş birliği fırsatları yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı makamında gerçekleşen kabulde, radyo ve televizyon yayıncılığı sektörünün mevcut yapısı detaylı bir şekilde analiz edildi. Sektördeki güncel dinamiklerin yanı sıra, önümüzdeki döneme ışık tutacak yol haritaları ve atılması planlanan stratejik adımlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

"Sorun Değil, Çözüm Üreten Bir Yayıncılık”



Ziyaret sırasında önemli açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yeni dönem vizyonlarını paylaştı. Gündoğan, yalnızca sorunları dile getiren değil, çözüm sunan bir yaklaşımı önceliklendirdiklerini belirtti. Yayıncılığın toplumsal gücüne vurgu yaparak, kamu kurumları ile meslek birlikleri arasındaki eş güdümün sektörün gelişimi için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kültür ve Sanatın Sesi Daha Gür Çıkacak



Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri de kültür-sanat etkinliklerinin kitlelere ulaştırılması oldu. Radyo ve televizyon mecralarının bu alanda daha etkin bir rol üstlenmesiyle, toplumun kültürel hayata katılımının artırılması hedefleniyor.

Turizm ve Tanıtımda Medya Gücü



Türkiye'nin turizm potansiyelinin tanıtılmasında medyanın stratejik önemi üzerinde duruldu. Yerel ve ulusal yayıncıların, ülkenin turizm değerlerini geniş kitlelere duyurmada çok daha aktif bir sorumluluk alması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

Yerel Medya ve Güçlü İş Birliği



Ziyaret kapsamında ayrıca yerel yayıncılığın desteklenerek güçlendirilmesi ve kamu-özel sektör iş birliğinin sürdürülebilir bir zemine oturtulması konuları gündeme geldi. Görüşme, geleceğe dair iyi dileklerin paylaşılması ve çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.

