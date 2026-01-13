2 tır çarpıştı: 1 yaralı

Uşak’ta 2 tırın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Uşak-İzmir Karayolu Ürün köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan B.A. (42) idaresindeki 31 AHG 301 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan H.T. (57) yönetimindeki 03 VL 086 plakalı tırın römorkuna arkadan çarptı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince 31 AHG 301 plakalı tırın sürücüsü B.A., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazadan dolayı Uşak-İzmir karayolu bir süre trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmasın ardından tekrar açıldı.
Öte yandan, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
