GÜNCEL Haberleri

Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca serbest bırakıldı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca, “yurtdışı çıkış yasağı“ şeklinde adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Selen Görgüzel, Doğukan Güngör ve Ezgi Eyüboğlu gibi isimler gözaltına alınırken, bugün yeni gözaltılar yapıldı.

Soruşturması kapsamında Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca'nın da aralarında olduğu 6 kişi daha gözaltına alındı.

EV HAPSİ TALEP EDİLDİ

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan oyuncu Oktay Kaynarca ile şarkıcı Emel Müftüoğlu, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI İLE SERBEST BIRAKILDILAR

Kaynarca ve Müftüoğlu  "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINAN DİĞER İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya'nın "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" "Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak" "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek" "Bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından" gözaltına alındığı bildirildi.

OKTAY KAYNARCA: ALNIM AÇIK, BAŞIM DİK

Öte yandan "Bebek Oteli" kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere savcılığa davet edildiği öğrenilen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alnım açık, başım dik” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

