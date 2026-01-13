Konya’da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi
- Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji tahminlerinin aksine Konya’da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Saat 19.00 itibarıyla yavaş yavaş etkisini göstermeye başlayan kar, ilerleyen saatlerde özellikle trafik başta olmak üzere kent genelinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle birlikte şehir merkezinde ve çevre yollarında yer yer buzlanmalar meydana geldi. Buzlanma nedeniyle trafikte belirgin bir yavaşlama yaşanırken, bazı ana arterler ve kavşaklarda yoğunluk oluştu.
Sürücülere uyarı!
Yetkililer, hem şehir içi hem de çevrelerarası yollarda seyir halinde olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle şehir dışına çıkmayı planlayan vatandaşların, mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları, çıkacak olanların ise zincir, kış lastiği ve gerekli ekipmanlarla hazırlıklı olmaları istendi.
Kar yağışı gece boyu sürecek
Kar yağışının gece saatlerinde etkisini sürdürmesi beklenirken, vatandaşların olası buzlanmalara karşı tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.
