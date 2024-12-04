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Bakan Yerlikaya: 2024 GÜRZ operasyonlarında 709 mağara, sığınak ve depo imha edildi

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Bakan Yerlikaya: 2024 GÜRZ operasyonlarında 709 mağara, sığınak ve depo imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl terör örgütü PKK/KCK'nın kırsaldaki kış yapılanmasına yönelik düzenlenen "GÜRZ" operasyonlarıyla, 709 mağara, sığanak ve deponun imha edildiğini, operasyonlarla çok sayıda patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; İl Jandarma Komutanlıklarınca "GÜRZ operasyonlarının her gün düzenlenmeye devam edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti;

2024 yılında Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlendiğimiz GÜRZ operasyonlarında; 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bombalı eylemler için hazırlanan, 2 ton 100 kilogram kimyasal patlayıcı, 617 kilogram plastik patlayıcı, 97 kilogram TNT ile 194 adet mayın ve canlı bomba yeleği ele geçirildi. Saldırı için hazırlanan; 99 bin 936 adet muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek, 13 bin 657 adet ağır silah mühimmatı, (bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı) 2 bin 252 adet el bombası, 63 adet roketatar, havan, bombaatar, uçaksavar, lav silahı, güdümlü füze ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha ediliyor. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan kararlılıkla mücadele etmek.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #GÜRZ operasyonları #PKK/KCK #Ali Yerlikaya

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