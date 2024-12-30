Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 günde 35 bin 114 Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü açıkladı. Şam’a göçmen ofisi açılacağını belirten Bakan Yerlikaya, “Şu anda dönüşler yoğunlukla Halep’e oluyor. Türkiye’de doğanlara vatandaşlık verilmedi“ ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı özel bir televizyon kanalında ülke gündemine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından 21 gün içerisinde 35 bin 114 Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü belirten Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:
"BİZ TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURDUK"
"Suriye'de biz tarihin doğru tarafında durduk. Türkiye'de 4 milyon 156 bin yasal kalış hakkı olan yabancı var.
8 Aralık'tan sonra gönül, güvenli, onur ve düzenli olarak geri dönmeye başladılar. 21 günde 35 bin 114 Suriyeler vatanlarına dönüş yaptı.
"GÜNDE BİN 700'E YAKIN DÖNÜŞ OLUYOR"
Günde bin 700'e yakın dönüş oluyor. 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalaması bin 672. Toplamda 775 bin 117 Suriyeli gönüllü olarak döndü.
Şu anda dönüşler yoğunlukla Halep'e oluyor. Türkiye'de doğanlara vatandaşlık verilmedi.
"ŞAM'DA BİR GÖÇMEN OFİSİ AÇILACAK"
Şam'da bir göçmen ofisi açılacak. Şam'da kurumlara her türlü eğitim yardımını yapacağız. Okullar tatil olunca dönüşler artacak.
Düzensiz göçle mücadele çok enerjimizi alan bir faaliyet. İnsan kaçakçılığına karşı büyük başarılar elde ettik. 7 bin 626 kişiyi tutukladık. 8 bin 431 araca el koyduk. "
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